Firefox 107 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla rend aujourd’hui disponible Firefox 107 dans sa version stable. Les nouveautés sont peu nombreuses avec cette version, contrairement aux précédentes mises à jour. On retrouve surtout des optimisations.

Mozilla dit que Firefox 107 propose une amélioration des performances de l’instance lorsque l’éditeur de méthode d’entrée (IME) de Microsoft et Windows Defender récupèrent l’URL d’un document ciblé avec Windows 11 version 22H2. Aussi, le groupe évoque le profilage de la puissance, à savoir une visualisation des données de performance qui sont enregistrées à partir des navigateurs Web. C’est maintenant pris en charge sur Linux et sur les Mac avec des processeurs Intel, en plus de Windows 11 et des Mac Apple Silicon (c’est-à-dire ceux qui ont des puces M1 ou M2).

Quelques améliorations utiles ont également été apportées à Firefox DevTools pour faciliter le débogage des extensions Web. Mais ce point concerne surtout les développeurs.

Firefox 107 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis le site de Mozilla. Il s’agit d’une révision mineure comme nous pouvons le voir. Il faudra voir ce que la version 108 proposera. Elle est pour le moment disponible en bêta, mais Mozilla ne liste pas les nouveautés. Quant à la version stable pour tout le monde, elle arrivera le 13 décembre prochain selon le calendrier de sortie.