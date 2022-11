Notre app iAddict passe en version 5.3

Si vous suivez régulièrement l’actualité sur nos sites iPhoneAddict et KultureGeek, vous savez que nous avons récemment fusionné nos deux applications d’actualités dans une seule application nommée iAddict v5 (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/Apple Watch). Aujourd’hui est disponible la version 5.3 qui apporte une fonctionnalité manquante : la possibilité de changer d’article sans revenir à la liste. Pour basculer sur un article plus ancien il suffit de faire un petite balayage de droite vers la gauche n’importe où sur l’écran et inversement pour lire un article plus récent.

L’autre nouveauté est l’ajout du badge « New » présent dans la précente application KultureGeek et que nous estimions superflu. Cette option est désactivée par défaut, il faut aller dans els régalges pour l’activer.

Si vous l’avez déjà installée, cette mise à jour apporte une plus grand fluidité à la liste de lecture et nous avons corrigé quelques bugs.

La mise à jour 5.3.1 qui est en cours de validation vient corriger un problème de date dans les articles ainsi qu’un problème d’articles considérés comme non-lus quand on passe d’un article à l’autre sans revenir à la liste.