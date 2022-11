Asus dévoile le calendrier de sortie d’Android 13 pour ses smartphones

Asus a partagé la liste de ses smartphones qui vont être mis à jour vers Android 13 au fil des prochains mois. Il faudra attendre le premier trimestre de 2023 pour la mise à jour pour différents modèles. Un seul y aura le droit en 2022.

Actuellement, l’Asus Zenfone 9 a le droit à Android 13, mais seulement en bêta. Selon le constructeur, la version finale sera disponible pour tout le monde au mois de décembre. Il n’y a pas encore une date précise.

En 2023, le Zenfone 8 et le Zenfone 8 Flip auront le droit au nouveau système d’exploitation en janvier. Suivront les ROG Phone 6D, ROG Phone 6D Ultimate, ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro dans le courant du premier trimestre. Il n’y a pas encore une date précise. Et au deuxième trimestre, les utilisateurs avec un ROG Phone 5 ou ROG Phone 5s pourront installer la nouvelle version.

The all-new Android 13 roll-out plan for ROG Phone is here — so prepare to level up to a more personal experience!#Android13 #ROGPhone pic.twitter.com/LrGXNYINRC

— ROG Global (@ASUS_ROG) November 13, 2022