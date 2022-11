Black Panther Wakanda Forever réalise le meilleur démarrage en France pour 2022

Black Panther : Wakanda Forever frappe fort au box-office avec le film Marvel qui réalise le meilleur démarrage au cinéma en France pour l’année 2022. Le film était attendu pour diverses raisons, notamment pour voir comment Marvel allait gérer la mort de Chadwick Boseman, qui incarnait T’Challa/Black Panther.

Avec 1,568 million d’entrées en 5 jours d’exploitation, Black Panther : Wakanda Forever fait une arrivée notable au box-office français, plaçant le film de Ryan Coogler comme le meilleur démarrage de l’année 2022. Le film d’aventure et d’action qui conclut la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel (MCU) est sorti le 9 novembre.

Dans cette nouvelle production Marvel, la Reine Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) et les Dora Milaje (parmi lesquelles Florence Kasumba) luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, les héros doivent s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia (Lupita Nyong’o) et d’Everett Ross (Martin Freeman) pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan.

Actuellement, Black Panther : Wakanda Forever obtient la note de 3,4 sur 5 sur AlloCiné pour le public et 3 sur 5 pour la presse. Le premier avait obtenu 3,8 sur 5 pour le public et 3,1 sur 5 pour la presse.