Atari 50 : l’anthologie rétro-gaming qui permet de revisiter l’histoire du JV

Entre le documentaire et le musée interactif, Atari 50 est une superbe anthologie rétro-gaming qui permet de revisiter l’histoire glorieuse du jeu vidéo. Digital Eclipse célèbre ainsi le 50ème anniversaire de la marque mythique avec une collection rétro-gaming présentée comme un musée virtuel, un concept brillant qui permet de retrouver les titres qui ont fait la gloire (ou le déshonneur) des différentes plateformes d’Atari, du cultissime Astéroïde de la borne d’arcade à Adventure sur l’Atari 2600 en passant par les titres souvent oubliés de la Jaguar et de la console portable Lynx. Atari 50 présente même des prototypes de jeux inédits (la suite de Yars’ Revenge par exemple) ainsi que des versions spéciales de titres phares comme Haunted House et Breakout.



Il est aussi possible de comparer différentes versions d’un même jeux (par exemple Dark Chambers sur Atari 7800 puis Atari 2600). Outre les jeux vidéo, Atari 50 propose des petites vidéos documentaires avec des séquences d’époque. Cerise sur le pixel, on trouve même le code source original de certains jeux ! Une madeleine de Proust incontournable pour tous ceux qui ont vécu cette époque. Atari 50 est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, PC Windows et Xbox Series.