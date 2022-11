Netflix lance un bot Discord pour trouver des films/séries à regarder

Netflix annonce la mise en place d’un bot au niveau de Discord avec pour objectif d’aider les utilisateurs à trouver un film ou une série à regarder. C’est disponible dès maintenant.

Pour ça, il vous suffit d’installer l’application “Hey Netflix” sur votre serveur Discord et taper la commande /heynetflix dans un channel. Après quelques questions (en anglais), le bot propose au groupe une sélection de titres. — Netflix France (@NetflixFR) November 10, 2022

Il suffit d’installer l’application Hey Netflix sur son serveur Discord et taper la commande /heynetflix dans un channel. Quelques questions (en anglais) sont posées. Après avoir reçu les réponses, le bot propose une suggestion de films et séries qui pourraient vous plaire. Un lien est proposé à chaque fois pour tomber sur la fiche du programme directement sur Netflix afin de lancer la lecture ou l’ajouter à sa liste.

Nous avons testé le bot de Netflix sur Discord et il faut dire que c’est très bref. Il demande si cela vous concerne uniquement ou si c’est pour un groupe d’amis. Il veut ensuite savoir si vous êtes plutôt d’humeur à voir un film ou une série. Enfin, il est demandé quel est votre pays. Le bot propose ensuite une liste de quatre programmes, avec la possibilité d’avoir une nouvelle liste en choisissant « Refine options ».

Il est certain que le bot aurait été plus intéressant s’il posait davantage de questions afin d’en savoir un peu plus sur les goûts. C’est très générique en l’état et sans surprise, Netflix met en avant quelques-uns de ses programmes originaux.