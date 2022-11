LG dévoile un écran … que l’on peut étirer !

LG Display vient de dévoiler ce qui est sans doute le tout premier écran HD extensible au monde. La dalle prototype de 12 pouces d’une densité de 100 ppp peut donc être étirée jusqu’à atteindre une diagonale de 14 pouces ! Les caractéristiques particulières de cet écran sont dues aux choix des matériaux, soit un composite de silicium proche de celui des lentilles de contacts souples avec en sus des composants Micro-LED. La dalle est étirable mais peut aussi se plier comme les écrans utilisées actuellement dans les smartphones pliables (Galaxy Z Fold, Mate X, etc.).

LG entrevoit déjà tous les usages commerciaux possibles de ce type de dalle, qui pourrait se retrouver sur « la peau, les vêtements, les meubles, les automobiles et les avions », bref partout où les surface ne sont pas planes. L’aspect peut être le plus intéressant de cet écran, au delà de la technologie utilisée, est son mode de financement. La recherche ayant abouti à ce proto a en effet été financée en partie par le ministère coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie.