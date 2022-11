Le fondateur d’Oculus met au point un casque VR qui peut (vraiment) tuer son utilisateur

On savait déjà que Palmer Luckey, le génial fondateur d’Oculus au parfum de souffre, était un individu particulièrement créatif et fantasque, mais sa dernière invention va bien au-delà de tout ce que l’on pouvait imaginer. Luckey s’est en effet amusé à bricoler un casque VR Meta Quest Pro de façon à placer des charges explosives à l’avant du casque. Vous perdez la vie dans le jeu en réalité virtuelle ? Alors vous perdrez aussi la vie dans le monde réel, les charges explosives se déclenchant automatiquement en cas de game over. Palmer Luckey explique ses motivations sur sa page de blog : « L’idée de lier sa vie réelle à son avatar virtuel m’a toujours fascinée » affirme l’inventeur.

Ce concept aussi horrible que radical a germé dans le cerveau de Luckey suite au visionnage de l’animé Sword Art Online, dont le fondateur d’Oculus est un fan absolu. Dans la série animée, les personnages portent une sorte de casque VR, le NerveGear, et peuvent aussi mourir « en vrai » s’ils perdent contre l’un de leurs ennemis dans le monde virtuel. Palmer Luckey estime cependant que son bricolage n’est pas encore optimum : « la manière de tuer n’est pas très élégante » reconnait-il. Il faut dire que Luckey s’y connait désormais en « moyens de tuer », ce dernier étant le patron d’Anduril, une startup qui vend des armes et autres systèmes de défense. Pour rappel, Luckey a vendu Oculus à Facebook en 2014 pour 2 milliards de dollars.