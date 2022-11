Artemis 1 : le lanceur SLS de la NASA est de nouveau positionné sur son pas de tir

Après un nombre incalculable de reports (en fait trois reports), le SLS (Space Launch System) est de nouveau sur son pas de tir 39B du Kennedy Space Center. Le gros lanceur de la NASA va t-il enfin décoller et démarrer pour de bon la mission Artemis ? L’Agence spatiale américaine se montre en tout cas confiante au point d’anoncer le lancement pour le 14 novembre prochain. Pour rappel, la NASA avait initialement prévu de faire décoller le SLS le 29 août dernier, mais des fuites dans le circuit de distribution d’hydrogène puis des conditions météo peu clémentes ont jusqu’ici eu raison de la ténacité des ingénieurs.

Around 8:30am EDT on Nov. 4, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion spacecraft for the #Artemis I mission arrived at launch pad 39B!

Teams will continue working to configure SLS and Orion for the upcoming Nov. 14. launch attempt.https://t.co/o8l8MvsxFh pic.twitter.com/anqp5GmBcb

