Google et Renault s’associent à nouveau pour la voiture connectée

Renault et Google annoncent aujourd’hui une nouvelle étape dans leur partenariat avec la signature de nouveaux contrats portant sur la conception et la réalisation de l’architecture numérique du « Software Defined Vehicle », et sur le renforcement de la digitalisation du groupe.

Nouveau partenariat entre Google et Renault

Avec ces nouveaux accords, Google et Renault développeront d’une part un ensemble de composants logiciels dédiés à la plateforme du « Software Defined Vehicle », à la fois à bord et en périphérie du véhicule, et d’autre part approfondiront les synergies et usages dans le cadre de la stratégie « Move to Cloud » du constructeur automobile français.

Cette collaboration sur le cloud computing, initiée en 2018, s’accélère aujourd’hui pour créer un véritable jumeau numérique (Digital Twin) doté des technologies d’intelligence artificielle pour faciliter l’intégration continue de services dans le véhicule et la création de nouvelles applications embarquées (ou débarquées) sur demande. À terme, il transformera tout son modèle opérationnel pour gagner en agilité, performance et rentabilité.

Cette collaboration permettra de réduire les coûts de développement, d’améliorer l’efficacité, la flexibilité et la rapidité du développement. Renault approfondira également son utilisation des technologies de Google Cloud pour les développements logiciels pour le « Software Defined Vehicle » et pourra ainsi mieux gérer la capture de données et leurs analyses, de manière sécurisée. Les premiers cas d’usages en développement incluent :

La maintenance prédictive pour mieux détecter et rectifier les défaillances en quasi-temps réel, si nécessaire.

Une expérience personnalisée de vie à bord du véhicule (In-Car services) pour s’adapter aux comportements de conduite, aux destinations communes (stations de recharge électrique), etc.

Les modèles d’assurance basée sur l’utilisation et les comportements de conduite réels.

Renault assure par ailleurs qu’il sera en mesure de suivre et d’analyser les usages du véhicule pour une meilleure compréhension des comportements et besoins clients, et des services réellement individualisés et adaptés à leurs attentes, dans le respect des normes de sécurité et de confidentialité en vigueur.

Analyse de nombreuses données

Chaque jour, un milliard de données sont captées sur l’ensemble des sites de production et lignes de production. Les données sont hébergées et analysées dans le cloud. Renault a pu tirer parti du partenariat existant depuis quatre ans et gagner en agilité et en performance opérationnelle. Le groupe nomme aujourd’hui Google comme partenaire cloud privilégié et entend bénéficier de ses innovations en machine learning et en intelligence artificielle, de ses investissements dans son infrastructure ouverte et toujours plus durable, et de son approche sécurisée du cloud.