Twitter : Elon Musk reporte la certification payante, tacle les comptes parodiques, et appelle à voter Républicain !

Jamais fatigué, Elon Musk ne passe plus une journée sans faire parler de lui, en bien comme en mal. Le nouveau patron de Twitter a réalisé la passe de trois en quelques heures, reportant la certification payante de 8 dollars (cette dernière serait déjà en cours) au 9 novembre, soit juste après l’élection américaine de mi-mandat, justifiant le ban définitif de comptes parodiques lorsque ces derniers n’indiquent pas précisément qu’ils sont parodiques (comme de par hasard après qu’un compte parodique se soit moqué de lui), et in fine, appellant à voter Républicain aux élections de mid-term sous prétexte que cela équilibrerait l’exercice du pouvoir (Biden étant un président démocrate).

Previously, we issued a warning before suspension, but now that we are rolling out widespread verification, there will be no warning.

This will be clearly identified as a condition for signing up to Twitter Blue.

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022