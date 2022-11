Twitter : les méthodes de management brutales d’Elon Musk trouvent déjà leurs limites

Elon Musk a la main ferme depuis son rachat de Twitter. On peut même parler d’une main extrêmement dure. Au-delà du licenciement sec de la moitié des salariés de Twitter sans aucun respect pour la période légale de préavis (ce qui vaut à Elon une belle class-action en retour), le bouillant entrepreneur multiplie les coups de force, demandant par exemple à ses équipes d’ingénieurs Tesla d’examiner les dernières lignes de code écrites par les devs de Twitter, lourdant au passage les programmeurs les moins productifs (comme si les performances d’un dev se mesuraient au volume de lignes de code !). La fuite d’un insider semble aussi indiquer que les conditions de travail ont franchi la limite du supportable, nombre d’ingés de Twitter devant travailler jusqu’à 84 heures/semaine dimanche compris.

Elon Musk a aussi ordonné à une « task-force » d’ingénieurs de Twitter de trouver des solutions pour diminuer les coûts de fonctionnement de 1,5 à 3 millions de dollars par jour. Cette équipe de choc (peut-être choquée aussi d’ailleurs) avait jusqu’à aujourd’hui pour pondre un « Deep Cuts Plan » qui se tienne… Mais voilà, à force de faire n’importe quoi, la nouvelle direction de Twitter s’est magistralement pris les pieds dans le tapis. Ainsi, plusieurs des employés qui avaient été virés (sans avoir été prévenus au préalable) lors de la grosse purge ont indiqué qu’ils avaient finalement été rappelés par la direction de Twitter, tout simplement parce que leur poste est à la fois trop important et non remplaçable d’un claquement de doigt. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation dit l’adage…