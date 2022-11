Mania : Devialet dévoile sa première enceinte portable

Le français Devialet se lance à son tour sur le marché de l’enceinte portable. La Mania est une boule design de 17 cm de hauteur équipée de six haut-parleurs dont deux gros woofers. Quatre haut-parleurs à large bande sont disposés sur le dessus de la Mania et permettent de diriger le son dans 4 directions pour un « son stéréo à 360° »… dès lors que l’enveinte est placée au centre d’une pièce. Contre un mur en effet, l’enceinte en reste à une reproduction stéréo classique. L’accessoire intègre même des microphones qui mesurent le son produit par l’enceinte et l’environnement afin d’optimiser son « image sonore ». Le fabricant annonce bien sûr un rendu sonore d’une « pureté et précision étourdissante », ce qui est bien un minimum pour une enceinte facturée à 790 euros !



Les autres caractéristiques de l’appareil sont une batterie de 3200 mAh assurant une autonomie de 10 heures, un port USB-C pour la recharge Power Delivery (un socle de charge est proposé) et bien entendu la connexion Bluetooth 5.0, Wi-Fi sans oublier le AirPlay 2 et le Spotify Connect. La Mania est aussi certifiée IPx4, ce qui signifie qu’il devrait être possible de l’emmber en randonnée sans trop de désagréments. La Devialet Mania est disponible à la vente dès aujourd’hui sur le site du fabricant au tarif de base de 790 euros, ou de 999 euros pour le modèle « Opéra de Paris » avec touches dorées et socle de recharge (ce dernier est vendu seul 79 euros).