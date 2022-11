LoL World Championship : l’édition 2022 s’ouvre sur un spectacle hight-tech avec des hologrammes et le chanteur Lil Nas

La cérémonie d’ouverture du championnat du monde de League of Legends 2022 s’est terminée sur une séquence absolument mémorable et résolument high-tech, le chanteur Lil Nas étant soulevé dans les airs par une énorme main robotisée en hologramme, un trophée de la compétition tournoyant autour de la vedette. Carrie Dunn, la directrice créative de Riot esports, s’est félicitée de cet accomplissement technologique (qui n’est pas une première pour Riot) : « Chaque fois que vous hissez une superstar culturelle dans les airs pour le final de votre show, il y a une certaine anxiété. »

Les Mondiaux de LoL sont l’une des compétitions d’eSport les plus courues. L’édition 2022 est marquée par le retour du légendaire Lee « Faker » Sang-hyeok – connu sous l’incroyable surnom de « roi démon invincible » – et de son équipe T1 face à son compatriote coréen DRX. Et comme pour chaque édition, la cérémonie est l’occassion pour Riot de faire la démonstration de son immense savoir-faire technologique et artistique (en plus de faire étalage de ses énormes moyens financiers).