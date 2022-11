Starlink : les abonnés américains et canadiens verront leur débit limité au delà d’un 1 To de données dans le mois

L’ « illimité pas vraiment illimité », Starlink aussi connait la chanson. La société d’Elon Musk vient en effet de modifier ses CLUFs, et l’utilisateur n’en ressort pas gagnant. Dorénavant en effet, le débit sera limité pour les utilisateurs qui vont au-delà d’1 To de données téléchargées mensuellement via Starlink. Dans le détail, ces utilisateurs gros consommateurs de datas ne seront plus « en accès prioritaire » dès lors qu’ils dépasseront les 1 To de données dans le mois et passeront en « accès de base », soit un accès avec des débits inférieur aux 120 Mo/s assurés par Starlink. Dans le jargon de Starlink, ces utilisateurs trop gourmands seront « dépriorisés ». En revanche, les débits en heures creuses, soit entre 23 heures et 7 heures du matin, ne seront pas pris en compte dans le calcul du To de données mensuelles.

A ce serrage de vis se rajoute le fait que Starlink a baissé ses débits pour l’ensemble de ses abonnés. La société d’analyse des réseaux Ookla s’est en effet rendue compte que Starlink avait nettement diminué ses débits dans la plupart des pays dans lequel le service est disponible.