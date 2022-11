Station spatiale chinoise : la fusée Longue Marche 5B est retombée sur Terre… dans l’Océan Pacifique

Lundi 31 octobre, une fusée Longue Marche 5B s’est envolée vers l’espace avec à son bord le troisième et dernier module de la station spatiale chinoise. Et comme après chaque vol, l’étage central du lanceur ainsi que les propulseurs sont revenus sur Terre sans aucun contrôle des équipes au sol. Dans le cas des propulseurs, cette descente incontrôlée n’est pas problématique étant donné que ces derniers se consument entièrement lors de leur rentrée atmosphérique ; en revanche, l’étage central de 23 tonnes est beaucoup trop lourd pour bruler dans sa totalité, et représente donc un risque potentiel.

Les plus gros débris du lanceur représentent jusqu’à 40% de la structure initiale, soit un volume global d’environ 10 tonnes qui revient s’écraser sur Terre. Fort heureusement, et à l’instar des deux premiers lancements pour la station spatiale chinoise, les débris de Longue Marche 5B ont amerri dans le centre-sud de l’océan Pacifique ce vendredi 5 novembre à 11 heure (heure de Paris). On constate avec une certaine ironie que l’US Space Command a été le premier à confirmer la zone de crash… avant même l’agence spatiale chinoise.

Malgré les nombreuses critiques sur sa gestion des retours de lanceurs, la Chine continue de faire la sourde oreille tout en préparant (enfin !) un lanceur réutilisable. Cette fusée capable de revenir se poser à la verticale (comme les Falcon 9 ou le Super Heavy de SpaceX) ne sera malheureusement pas prête avant la fin de la décennie. Les prochaines missions spatiales chinoises seront donc une fois de plus sous étroite surveillance.