La Chine envoie dans l’espace le dernier module de sa station spatiale

Lancement réussi; ce lundi 31 octobre à 8 h 37 (heure de Paris), la fusée chinoise CZ-5B a décollé sans encombres depuis la base de lancement de Wenchang, emportant avec elle le troisième et dernier module de la Station Spatiale Chinoise, Mengtian. Le module de 18 mètres de long et de 23 tonnes sera amarré à la station spatiale en fin de journée, après quoi les astronautes commenceront à l’installer. La station spatiale chinoise sera entièrement finalisée d’ici plusieurs mois. Cette dernière contiendra à terme un mini laboratoire scientifique ainsi qu’un bras robotisé situé à l’extérieur du module, un bras-robot qui facilitera la manipulation de certaines charges utiles. Le laboratoire spatial sera utilisé pour des expériences de physique des fluides, l’étude du comportement des matériaux à chaud, etc.

Une polémique surplombe à nouveau ce lancement : la descente du lanceur CZ-5B ne sera pas contrôlée par l’agence spatiale chinoise, ce qui signifie que la fusée retombera quelque part sur Terre avec le risque que des débris plus gros fassent des dégâts (ou pire). La Chine ne semble toujours pas décidée à améliorer le contrôle de ses fusées une fois ces dernières en orbite.