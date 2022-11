Harry Potter : Warner Bros n’est pas contre un nouveau film de la franchise

David Zaslav, nouveau patron de Warner, a de grosses ambitions… principalement financières. Le bouillant Zaslav, qui n’a pas hésité à mettre à la benne un film déjà bouclé (Batgirl), veut transformer Warner en une énorme machine à cash à l’instar de ce que parvient à faire le tandem Disney/Marvel (avec un peu plus de peine ces derniers temps). Et le meilleur moyen de faire rentrer les sous dans les caisses, c’est de miser sur les franchises qui ont déjà cartonné au box-office. « Nous allons nous concentrer sur les grands films, les mastodontes » a ainsi déclaré Zaslav lors de la publication de résultats de Warner. Superman et Henry Cavill sont donc de retour, 10 ans après le Man of Steel de Zack Snyder (et Henry Cavill avec lui).

Le super-héros invincible ne sera pas le seul à retourner au charbon : David Zaslav ouvre en effet grand la porte à un nouveau film de la franchise Harry Potter : « Nous n’avons pas eu de film Harry Potter depuis 15 ans » a ainsi déclaré le boss de Warner ; « Nous allons nous concentrer sur les franchises.” L’univers de J.K Rowling n’avait pas été mis de côté cependant, en attestent les bons résultats de la trilogie des Animaux Fantastiques, mais Warner pourrait se décider à réactiver la franchise la plus populaire, même si le plus fdifficile sera sans dooute de créer une arc narratif qui permette de justifier un retour du jeune sorcier. “J’aimerais voir si nous pouvons faire quelque chose avec J.K Rowling concernant Harry Potter.” avoue franchement Zaslav.