Le premier tunnel Hyperloop d‘Elon Musk a été démonté, et il ne reste donc plus rien de ce prototype d’une longueur d’1,2 kilomètres qui reliait l’avenue Jack Northrop au QG de SpaceX à Hawthorne (Californie). En lieu et place de l’endroit où avait été construit l’Hyperloop se tiendra bientôt un parking destiné aux employés. Ce premier tronçon prototype avait été créé en 2017 afin d’illustrer la vision futuriste de Musk, celle de tunnels souterrains permettant de relier certaines grandes villes américaines en un temps record. Le patron de Tesla et de SpaceX promettait ainsi des trajets de 30 minutes pour aller de San Francisco à Los Angeles par exemple.

Ce premier tunnel de test avait même été utilisé en 2019 dans le cadre d’une compétition d’étudiants venant des 4 coins du monde. Ces derniers devaient concevoir des « pods » capables de filer à toute vitesse dans le « tube ». Malheureusement pour Musk, le projet Hyperloop n’a cessé de rogner sur ses ambitions initiales : du tunnel avec rails magnétiques transportant des pods à la vitesse folle de 700 km/heure, Hyperloop est finalement devenu un tunnel lambda pour véhicules Tesla. Quant au fantasme de villes reliées entre elles par des tunnels Hyperloop, ce dernier s’est fracassé sur le mur du réel. La Boring Company (fondée par Elon Musk) n’a qu’un seul chantier (enlisé) en cours, celui d’un tunnel sous Las Vegas, la société n’ayant pas obtenu l’autorisation de creuser sous les villes de Chicago et de Los Angeles.