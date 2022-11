WhatsApp lance les Communautés, les conversations jusqu’à 1 024 personnes et plus encore

WhatsApp annonce aujourd’hui la disponibilité des Communautés, une nouveauté qui permet d’avoir des conversations à plusieurs (c’est différent des conversations de groupe). Cela avait été annoncé pour la première fois il y a quelques mois.

Des associations de quartier, des parents d’élève ou encore des entreprises peuvent désormais s’organiser en communautés WhatsApp et gérer les conversations dans plusieurs groupes connectés. Pour commencer, appuyez sur le nouvel onglet Communautés en haut de vos discussions sur Android, ou en bas sur iOS. Vous pourrez alors créer une communauté et y ajouter des groupes nouveaux ou existants.

Dans une communauté, vous pouvez facilement passer d’un groupe à l’autre pour obtenir les informations dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, et les administrateurs peuvent envoyer des annonces importantes à tous les membres.

Avec les communautés, WhatsApp dit vouloir offrir un meilleur moyen aux organisations, entreprises et autres groupes de communiquer, et ce avec un bon niveau de confidentialité et de sécurité, notamment avec le chiffrement de bout en bout.

WhatsApp annonce aussi d’autres nouveautés : la création de sondages dans les discussions, les appels vidéo jusqu’à 32 personnes et les groupes pouvant accueillir jusqu’à 1 024 membres. Tout comme les réactions sous forme d’emojis, le partage de fichiers plus volumineux et la possibilité pour les administrateurs de supprimer des messages, ces fonctionnalités peuvent être utilisées dans n’importe quel groupe, mais seront particulièrement utiles dans les communautés.