A quelques jour de son lancement, Football Manager 2023 est reporté sur PS5 (mais pas sur Xbox Series et PC)

Voilà qui est plutôt rare : le jeu Football Manager 2023, dont la sortie est fixée au 8 novembre prochain, ne sera pas disponible sur PS5 à la date prévue. Sega vient en effet d’annoncert que le jeu rencontre des petits soucis de certification avec Sony. Pour ne rien arranger, Sega ne fixe plus aucune date de sortie pour la version PS5, laissant ainsi entendre que le retard pourrait largement aller au-delà de quelques jours. Les joueurs PlayStation qui ont précommandé le titre peuvent même demander un remboursement, ce qui est encore un signe que le report devrait durer un certain temps (voire un temps certain).

Miles Jacobson, le directeur du projet chez Sports Interactive, s’excuse platement pour ce délai imprévu : « Nous sommes profondément désolés par ce problème, que nous avons tenté de résoudre sans relâche avec nos partenaires pendant plusieurs semaines. La décision de reporter le jeu a été particulièrement difficile à prendre, puisque de nombreuses personnes talentueuses chez SI ont travaillé d’arrache pied pendant de longs mois pour lui donner vie. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre aux possesseurs de PS5 de profiter le plus tôt possible de la richesse de notre titre ».

Hormis ce gros couac sur PlayStation, Football Manager 2023 joue la carte de l’oeucuménisme ludique et sera disponible dès le 8 novembre prochain sur PC, Xbox, Switch, iOS, Android et même Apple Arcade !