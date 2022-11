Ce robot est un redoutable… chasseur de cafards !

Les robots sont aujourd’hui capables d’accomplir de nombreuses tâches, et certaines de ces tâches sont plus étonnantes que d’autres. Des scientifiques écossais ont ainsi mis au point un robot capable de tuer des cafards plus efficacement encore qu’un bon coup de Baygon, une innovation d’autant plus utile que ces nuisibles ont au fil du temps développé des résistances génétiques aux produits chimiques censés les exterminer. Heureusement donc, des chercheurs de l’Université Heriot-Watt à Édimbourg ont conçu un robot armé de deux caméras à reconnaissance visuelle et d’un laser d’une précision redoutable : les caméras scannent l’environnement à la recherche de ces petites bêtes, l’IA embarquée analyse les éléments en mouvement détectés, puis le laser cible le cafard avec une grande précision.

L’insecte rampant trépasse alors après avoir reçu les 1 600 milliwatts du laser à haute puissance. Magnanimes, les chercheurs tentent désormais d’améliorer le système afin de faire en sorte que le laser cible directement l’abdomen du cafard, ce qui le tuerait sur le coup. Le gros avantage de ce robot est bien sûr de remplacer des insecticides ultra polluants. Même en comptabilisant l’empreinte carbone liée à la fabrication du robot et de ses composants, ce dernier restera, sur son cycle de vie, nettement moins polluant que des dizaines de bonbonnes de Baygon (voir des centaines si la machine est utilisée par un service d’extermination de nuisibles).