Avatar 2 : la voie de l’eau – la nouvelle bande-annonce dévoile davantage Pandora

Nous avons aujourd’hui le droit à une nouvelle bande-annonce pour Avatar : la voie de l’eau, le prochain film de James Cameron qui sortira le 14 décembre au cinéma.

Le premier film se déroulait en 2154 et la suite prend place une décennie plus tard. Il suit la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les problèmes qui les accompagnent, les efforts qu’ils déploient pour se protéger mutuellement, les combats qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent alors qu’ils se battent pour leur foyer sur Pandora. Débordant de visuels époustouflants et de nouvelles créatures, la bande-annonce propose également un rappel du film original avec la phrase caractéristique des Na’vi : « je te vois ».

Cette suite met en vedette Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Michelle Yeoh, Edie Falco, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, Jermaine Clement et bien d’autres. La première bande-annonce avait été publiée en avril.

Rendez-vous donc le 14 décembre pour découvrir Avatar : la voie de l’eau au cinéma. Le film aura une durée de 3 heures et 10 minutes environ. En comparaison, le premier avait une durée de 2 heures et 42 minutes. C’est l’occasion de rappeler que celui-ci est récemment sorti une nouvelle fois au cinéma, en 4K HDR. Par contre, il n’y a toujours pas le film disponible en Blu-ray 4K ou en VOD/streaming dans cette qualité.