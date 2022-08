Avatar de retour au cinéma dès le 21 septembre (pour nous rafraichir la mémoire avant La Voie de l’Eau ?)

Avatar: La Voie de l’Eau s’apprête à déferler dans les salles obscures d’ici quelques semaines… et près de 13 ans après la sortie du premier Avatar. 13 ans c’est long, suffisamment long pour que nombre d’entre nous aient perdu quelques repères. Si l’unobtanium ne vous dit pas grand chose, peut-être est-il temps d’ailleurs de se rafraichir la mémoire. Cela tombe bien puisque James Cameron a donné son feu vert à une nouvelle sortie d’Avatar en salles : le film de 2009 sera de retour dans les salles françaises dès le 21 septembre prochain (deux jours avant les Etats-Unis !), et le trailer de ce come-back parvient à nous éblouir encore (ce niveau dément d’effets spéciaux et de rendu 3D !). A noter que le film sera projeté en 4K HDR… et en 3D ! Les spectateurs ne devront pas trainer le pas étant donné que ces projections se dérouleront sur une période (très) limitée.

Pour rappel, Avatar: La Voie de l’Eau sera disponible en salles le 14 décembre 2022.