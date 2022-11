Google Street View serait bientôt supprimé des boutiques applicatives mobiles

Bonne pioche de notre confrère 9to5Google, qui a déniché dans la dernière mise à jour de Google Street View un message annonçant l’arrêt prochain de l’application. Ces messages ne sont pas (encore) visibles par l’utilisateur, mais leur présence semble clairement indiquer que Google a déjà planifié de mettre un terme à son app mono-fonction. Si l’on en croit le contenu du message, Google Street View ne serait plus disponible dans le Play Store et l’App Store avant la fin de l’année, et deviendrait inutilisable à partir du mois de mars 2023.

La décision de Google n’est pas vraiment une surprise sachant que la fonction Street View est déjà intégrée à Google Maps et que l’unique avantage de cette app dédiée est de pouvoir y rajouter ses propres photos à 360° (ce qu’il reste toujours possible de faire via la web app Street View Studio). Pour une fois que Google retire un service/app/produit pour d’autres raisons que son impopularité…