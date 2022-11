Tumblr autorise à nouveau la nudité, mais pas la représentation d’actes sexuellement explicites

Tumblr a largement perdu de sa popularité depuis sa décision d’interdire toute nudité sur sa plateforme. Le ban de la nudité avait été décidé en 2018, lorsque Tumblr avait été revendu à l’éditeur de WordPress.com. Cette censure de la sexualité avait eu notamment pour conséquence de faire fuir la communauté LGBTQ, qui utilisait Tumblr comme un outil permettant de mettre en avant des sexualités un peu moins dans la norme.

La plateforme de microblogging reviendrait-elle à la raison ? Toujours est-il que Tumblr accepte de nouveau la nudité… mais sous conditions : « La nudité et d’autres types de contenu pour adultes sont généralement les bienvenus » précisent les nouvelles règles de la plateforme. « Nous ne sommes pas ici pour juger votre art, nous vous demandons simplement d’ajouter un label communautaire à votre contenu mature afin que les gens puissent choisir de le filtrer s’ils le préfèrent. »

La nudité selon Tumblr devrait toutefois rester passablement soft, les « représentations visuelles d’actes sexuellement explicite » ou le « contenu avec un accent manifeste sur les organes génitaux » restant interdit. Du nu oui, mais pas du nu coquin en somme… On souhaite au passage bien du courage aux modérateurs de la plateforme qui devront distinguer entre une photo de nu artistique et une photo de nu érotique, sachant bien sûr qu’il existe aussi de la photo de nu érotique et artistique à la fois.