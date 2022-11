The Last of Us : la date de sortie de la série s’affiche sur l’app HBO Max

The Last Of Us, la série adaptée du jeu vidéo culte de Naughty Dogs, a enfin une date de sortie. La date de disponibilité de la série vient en effet d’apparaitre sur l’app de HBO Max, dans la description d’un extrait de la série. La saison 1 de The Last Of Us serait donc disponible sur HBO Max le 15 janvier prochain. HBO en restait jusque là à un vague « 2023 » concernant la date de sortie. Pour rappel, les acteurs Pedro Pascal (Le Mandalorien) et Bella Ramsey (Game of Thrones) interprètent les rôles respectifs de Joel et de sa fille Ellie. A noter que Neil Druckmann, le concepteur du jeu d’origine, a aussi participé à l’écriture du scénario de la série avec le showrunner Craig Mazin.

La série de HBO saura t-elle retranscrire l’extrême tension dramatique qui caractérise le jeu de Naughty Dogs ? Le pari est risqué tant le jeu parvient à un équilibre quasi parfait entre ses phases d’action et les moments scénarisés qui font avancer l’histoire, sans parler d’une qualité d’écriture bien au-dessus même des autres titres de Naughty Dogs (the Last Of Us 2 compris).