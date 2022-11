Firefox corrige un blocage lié à la fonction de presse-papiers

Mozilla propose Firefox 106.0.3 qui vient corriger un bug venant bloquer le navigateur Internet, c’est lié à la fonction du presse-papiers. La mise à jour va surtout intéresser les utilisateurs de Windows, bien qu’elle soit aussi disponible sur macOS et Linux.

Mozilla a corrigé un problème connu entraînant le blocage de Firefox lors de la copie de texte sur les appareils sous Windows 11 où la fonction de presse-papiers des actions suggérées du système d’exploitation de Microsoft est activée. C’est une nouveauté de la mise à jour Windows 11 2022, disponible depuis quelques semaines.

Le navigateur se figeait pendant un certain temps, au cours duquel la fenêtre entière ne répondait pas aux actions de l’utilisateur. Les vidéos et les animations semblaient continuer à se jouer. Après un certain temps, le navigateur redevenait réactif. C’est maintenant de l’histoire ancienne avec Firefox 106.0.3 qui vient corriger ce problème.

Firefox 106.0.3 est disponible dès maintenant au téléchargement. Si vous ne pouvez pas encore mettre à jour le navigateur pour une raison X ou Y, Mozilla vous invite à désactiver temporairement les actions suggérées au niveau de Windows 11. Pour cela, ouvrez le menu Démarrer, entrer « Presse-papier » et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier pour être redirigé vers les paramètres en question. Désactivez ensuite l’option « Actions suggérées ».