Instagram vient de bannir par erreur plein de comptes d’utilisateurs

La semaine commence mal pour Instagram qui a banni de nombreux utilisateurs dans le monde, et ce sans raison apparente. Fort heureusement, il s’agit d’un bug, comme l’a confirmé le réseau social.

À la suite de ce problème, certains utilisateurs signalent que leurs comptes sont verrouillés ou bannis pour violations et d’autres ont signalé une diminution soudaine du nombre d’abonnés. Dans un tweet, Instagram a déclaré : « Nous sommes conscients que certains d’entre vous rencontrent des problèmes pour accéder à leur compte Instagram. Nous examinons le problème et nous nous excusons pour ce désagrément ».

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022