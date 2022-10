Pico 4 : Pico à la peine pour le réassort de son casque VR

Le Pico 4 est un véritable succès à en croire la rupture de stock qui a suivi de quelques jours le lancement du casque VR. A partir du 13-14 octobre, les trois boutiques distributrices en France – Amazon, VR Expert, XRShop – commençaient à montrer de signes de faiblesse (commandes difficiles à effectuer) et dans l’après-midi du 14, Pico annonçait des ruptures de stocks pour l’ensemble de la région Europe, avouant « travailler sans relâche » afin de livrer les commandes en cours avant la fin octobre. Pour ne rien arranger, outre ces ruptures de stocks, on apprenait que l’un des camions remplis de Pico 4 et à destination de l’Europe s’était renversé sur la chaussée.

Le site VR Expert informait alors certains de ses clients qu’un réassort du casque était prévu pour la semaine dernière, mais ce vendredi 28 octobre, ce même site a avertit par mail les acheteurs du Pico 4 pour les avertir d’un nouveau décalage des livraisons pour cette semaine. Ce retard serait dû cette fois à la volonté de Pico d’emmagasiner suffisamment de stocks afin de couvrir toutes les commandes en cours… ce qui n’inspire pas forcément confiance sur la capacité du fabricant à monter en charge dans des délais rapides. Il semble en effet bien peu probable que Pico soit confronté à des millions de commandes en Europe (on reste sur un marché de niche juste un peu plus élargi qu’avant).

Prudent, VR Expert précise que le réapprovisionnement pour cette semaine reste une prévision « susceptible de changer », et ajoute même qu’il reste possible de mettre à jour voire d’annuler sa commande (ce qui n’augure pas vraiment d’une livraison rapide). Les livraisons seront-elles assurées avant la mi-novembre ? La communication actuelle des distributeurs ne rend pas particulièrement optimiste sur ce point, d’autant que le site Amazon annonce de son côté une livraison gratuite du casque… pour le 17 novembre ! Près d’un mois de retard dans les livraisons, voilà qui commence à ressembler à un premier raté dans le démarrage du casque en Europe (d’autant que l’on parle ici de commandes passées des jours avant le lancement officiel du casque).

Pour rappel, le Pico 4 est un casque VR/XR dont les specs principales sont les lentilles pancake, une résolution de 2160×2160 par oeil, un FoV horizontal ET vertical de 105° ainsi qu’un poids de 285 grammes pour la visière frontale.