Meta : le Metavers prend des allures de bérézina

Meta vient de publier ses résultats pour le troisième trimestre, et c’est peu dire que l’ambiance n’est pas à l’euphorie. Chiffre d’affaires en baisse, bénéfices en chute libre (-51% !) et une action en bourse qui fait le grand plongeon, les ennuis s’accumulent. Le crash le plus spectaculaire, c’est bien celui du Métavers porté à bout de bras par la division Reality Labs. Cette dernière a déjà dépensé plus de 20 milliards de dollars dans le monde virtuel rêvé par Zuckerberg, dont 3,7 milliards sur le seul dernier trimestre. Quant à la trésorerie disponible, qui était encore de 12,4 milliards de dollars à la fin de l’année 2021, il n’en reste déjà presque plus rien !

Ces dépenses à fond perdu n’ont pas vraiment été suivies d’effets : le chiffre d’affaires de Reality Labs s’est en effet effondré de 49% sur le Q3 et culmine à peine à 293 millions de dollars, ce qui ressemble à un montant réellement famélique pour une société comme Meta. Pire encore, on apprend que sur les 16 millions d’utilisateurs de Meta Quest 2, seuls 200 000 en moyenne se rendent chaque mois dans la plateforme Horizon World, le métavers de Meta. C’est peu, extrêmement peu, au point que Meta n’ose pas fixer des objectifs plus élevés que 280 000 utilisateurs, objectifs qui seront de toute façon bien difficiles à atteindre d’ici la fin du trimestre.