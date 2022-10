Jay Y. Lee devient Président Exécutif de Samsung

Jay Y. Lee, petit fils du fondateur de Samsung et ex-accusé dans une sale affaire de corruption, a largement remonté la pente depuis sa sortie de prison en 2017. Le patron de Samsung Electronics vient en effet d’être nommé Président Exécutif de l’ensemble du Chaebol Samsung, une nomination qui intervient alors que le groupe vient d’annoncer une lourde chute de ses bénéfices pour le Q3 2022, chose qui n’était plus arrivé depuis 3 ans.

Le Conseil d’Administration de Samsung a justifié sa décision de nommer Jay Y. Lee au plus haut poste en invoquant la situation économique difficile et la nécessité de trouver une certaine « stabilité » dans le contexte actuel. Cette position de prudence permettra t-elle à Samsung de mieux affronter les difficultés qui s’amoncellent (chute de la demande notamment) et qui vont durer au moins jusqu’au second semestre 2023 (selon Samsung) ? Jay Y. Lee, 54 ans, a réagi à sa nomination avec une certaine sobriété, se contentant d’une courte déclaration : « sans aucun doute, nous sommes à un moment pivot. C’est maintenant le moment de planifier notre prochain mouvement. C’est maintenant le temps d’agir, d’être audacieux et inébranlable dans nos objectifs.