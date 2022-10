Google : un chiffre d’affaires en faible hausse sur le Q3 et des bénéfices en forte baisse

Google vient de publier ses résultats pour le troisième trimestre 2022, et il n’y a pas vraiment de quoi pavoiser pour le géant américain. Ainsi, sur la période, le chiffre d’affaires de Google culmine à 69,1 milliards de dollars, soit une croissance d’à peine 6% en un an (ce qui est la plus faible croissance de Google pour un Q3 depuis le second trimestre 2020). Quant aux bénéfices nets, c’est carrément la soupe à la grimace avec 13,9 milliards de dollars d’engrangés, très loin des 18,9 milliards de l’an dernier. Dans l’absolu, beaucoup d’entreprrises rêveraient sans doute d’aligner de tels chiffres, mais la contre-performance est cependant bien réelle.

Sundar Pichai, le CEO de Google

Google peine en fait sur son marché clef, soit la publicité en ligne, qui enregistre une hausse d’à peine 2,5% sur un an. Les recettes publicitaires de YouTube ont même baissé de 2% (7,1 milliards de dollars). Google Cloud progresse en revanche de 38% (6,9 milliards de dollars de CA), mais c’est sans compter sur 699 millions de dollars de pertes nettes. Ces résultats pas très emballants ont été durement sanctionnés à la bourse de New-York, où l’action Google est redescendue aux alentours des 100 dollars.