Starlink : bientôt un abonnement pour les véhicules en déplacement

Starlink multiplie ses formules d’abonnement depuis 2 ans. Après Starlink « nomade », Starlink « bateaux » et tout récemment Starlink « avions », la division de SpaceX s’apprête à lancer un nouvel abonnement qui permettra cette fois de se connecter à l’internet par satellites dans les véhicules en déplacement ! Un nouveau kit Flat High Performance pourra bientôt être installé sur les véhicules (de façon permanente), une installation qui garantit selon Starlink une connexion à haut débit couplée à une latence faible (autour de 20 ms). Les gamins à l’arrière du van pourront donc jouer à Fortnite sur leur Switch portable. Ceci est une révolution !

Enjoy high-speed, low-latency internet while on the move! Now accepting orders for the flat high-performance Starlink, which provides connectivity while in motion on land → https://t.co/tWDPs3JDWK pic.twitter.com/z2HNxaizdW

— SpaceX (@SpaceX) October 25, 2022