Les députés râlent depuis qu’ils sont chez Bouygues Telecom

Pendant des années, les députés français ont eu un forfait chez Orange. Celui-ci était plus qu’avantageux avec appels, SMS et MMS en illimité. Internet aussi était en illimité, le tout pour 20€/mois avec un usage possible dans l’Union européenne. Cela a changé cet été avec Bouygues Telecom qui est devenu leur opérateur et le réseau est jugé moins bon.

La Lettre A explique que Bouygues Telecom est le nouvel opérateur des députés depuis cet été suite à un nouvel appel d’offres dont le marché est estimé à 8,3 milliards d’euros. Mais des députés critiquent la qualité du réseau, notamment au sein de l’Assemblée nationale.

Fabien Roussel est l’un de ceux qui critiquent le changement d’opérateur, notamment avec des problèmes en comparaison avec Orange dans sa résidence. Le secrétaire national du Parti communiste a par exemple connu des dysfonctionnements pendant trois mois. Il a écrit à l’opérateur pour évoquer les soucis. Il a également eu un autre problème, à savoir ne pas avoir été mis au courant du changement d’Orange vers Bouygues Telecom, avec ce dernier qui s’est trompé d’adresse e-mail pour le prévenir.

Selon la dernière enquête de l’Arcep, à savoir le gendarme des télécoms, l’opérateur proposant la meilleure couverture en France n’est autre qu’Orange. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article.