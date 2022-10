Snapchat permet aux abonnés d’avoir des stories d’une semaine et d’autres nouveautés

Snapchat annonce la mise en place de nouveautés au niveau de son application pour tous ceux qui ont l’abonnement Snapchat+, dont la durée pour les stories. Jusqu’à présent, chaque story s’effaçait automatiquement après 24 heures.

La nouvelle fonction vous permet de définir une date d’expiration pour vos stories, avec des options allant d’une heure à une semaine. Ainsi, si vous avez quelque chose que vous aimeriez conserver plus longtemps, comme une fête d’anniversaire ou des fiançailles, vous n’aurez pas à le voir disparaître avant que tous vos proches puissent le regarder.

Les utilisateurs payants ont également accès à des sons de notification personnalisés, ce qui leur permet de définir des tonalités différentes pour différents amis afin qu’ils puissent savoir qui les a photographiés sans avoir à vérifier leur téléphone. Et la nouvelle option de bordures de couleur personnalisées de l’appareil photo permet aux utilisateurs de faire exactement ce qu’elle dit, en utilisant différentes teintes lors de la capture de contenu. Enfin, Snapchat propose des arrière-plans Bitmoji exclusifs, saisonniers et effrayants qu’il est possible d’utiliser sur son profil pour Halloween.

Snapchat+ a fait ses débuts en juin dernier et comptait 1 million d’abonnés à la mi-août. L’abonnement coûte 4,49€/mois ou 45,99€/an, voici ce qu’il propose de base :