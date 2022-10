Le retard d’Ariane 6 profite directement à SpaceX

L’arrêt des vols Soyouz suite à l’entrée en guerre de la Russie et le report du premier lancement d’Ariane 6 ont eu des conséquences assez fâcheuses pour l’aérospatiale européenne, qui n’est plus en situation de placer des satellites en orbite. On apprend ainsi que le satellite scientifique Euclid, dont le maître d’oeuvre n’est autre que Thales Alenia Space Italie, embarquera finalement dès 2023 à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX. Initialement, le satellite devait être placé en orbite par une fusée Soyouz puis par le lanceur Ariane 6. Plus désolant encore, c’est bien l’ESA qui a choisi de confier le lancement à la société spatiale d’Elon Musk: « C’est une mesure temporaire que nous prenons en raison de l’interruption des tirs de Soyuz et en attendant la montée en puissance d’Ariane 6 » a ainsi déclaré Josef Aschbacher, le directeur général de l’ESA.

Outre Euclid, la sonde européenne Hera, qui ira étudier l’astéroïde récemment dévié par DART, décollera elle-aussi à bord d’une fusée SpaceX. Le lancement n’est pourtant prévu qu’au mois de novembre 2024, mais Ariane 6 a pris tellement de retard que l’on sait déjà que le gros lanceur ne sera pas prêt à cette date. Seule petite consolation, le satellite italien EarthCARE ((Earth Clouds, Aerosols and Radiation Explorer), destiné à l’observation de l’atmosphère terrestre, sera lancé le 24 avril prochain par le lanceur européen Vega C à partir du Centre spatial guyanais (CSG).

Quant aux prochains satellites de la constellation Galileo, ils attendent pour l’instant le feu vert d’Ariane 6. L’Europe spatiale accuse donc un énorme train de retard sur son concurrent SpaceX… tout au moins sur le marché du lancement commercial de satellites. Il n’y a plus qu’à croiser les doigts qu’Ariane 6 se montre tout aussi fiable qu’Ariane 5.