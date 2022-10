Microsoft veut optimiser votre PC Windows avec un équivalent de CCleaner

Beaucoup de personnes utilisent un programme comme CCleaner pour nettoyer leur PC Windows et ainsi espérer de meilleures performances. Microsoft compte proposer sa propre solution, elle est actuelle en bêta et a pour nom Microsoft PC Manager.

Microsoft PC Manager affiche des informations sur le système et plusieurs options au démarrage. L’utilisation de la mémoire du système, les fichiers temporaires, le stockage disponible, l’heure du dernier démarrage et le nombre de processus en cours d’exécution. Des liens permettent d’accéder à la fonction Boost et à l’onglet Sécurité. Il existe également un lien vers le bilan de santé, ainsi que des liens vers la gestion du stockage, la gestion des processus et les applications de démarrage.

La fonction de gestion de l’espace de stockage permet de gérer les applications ou de supprimer celles qui sont rarement utilisées, et il est également possible d’effectuer un nettoyage complet ou de rechercher des fichiers volumineux sur vos disques. La fonction de gestion des processus est une version simplifiée du gestionnaire de tâches qui vous permet de tuer rapidement les processus qui consomment de la RAM. En appuyant sur le bouton Boost, vous effacerez les fichiers temporaires et libérerez de la mémoire.

Microsoft PC Manager est pour le moment disponible en version bêta. L’utilitaire est disponible sur ce site. Attention, Microsoft propose uniquement son site en chinois, sans que l’on sache pourquoi. Il suffit de cliquer sur le gros bouton bleu pour lancer le téléchargement. Quant à l’utilitaire, il est disponible en anglais si besoin.