Google lance Showcase en France pour présenter différemment les actualités

Google annonce l’arrivée en France de Showcase, un nouveau système qui propose des petites vitrines de mise en valeur des contenus des médias français sur Google Actualités et Google Discover. Il a fait ses débuts en octobre 2020.

Concrètement, Google Showcase permet aux éditeurs de presse de proposer, dans les résultats de Google Actualités ou sur Google Discover, des petites fenêtres présentant plusieurs contenus de leur sites, en plus du contenu correspondant directement à la recherche de l’internaute. Une sorte de petite vitrine de leur production éditoriale du jour, dont ils maitrisent entièrement le contenu, et pour laquelle ils sont rémunérés par Google.

Selon Google, plus de 65 éditeurs représentant plus de 130 publications en France ont signé pour utiliser ce service. La presse nationale (20 minutes, L’Equipe, l’Express, le Figaro, Le Monde, Le Parisien, le Monde…) est représentée parmi les signataires, comme la presse régionale (La Dépêche, le groupe Ebra, la Provence…). Dans leur contrat avec Google, les éditeurs doivent s’engager à fournir un nombre minimum de fenêtres par jour. Ils devront aussi permettre l’accès à une quantité limitée de leur contenu payant via le nouveau service.

Google voulait initialement que son service serve de véhicule d’application pour la nouvelle législation européenne sur les droits voisins, qui l’oblige à rémunérer les éditeurs de presse pour les contenus repris par son moteur de recherche. Mais l’Autorité de la concurrence française avait tapé du poing sur la table en juillet 2021, obligeant Google à séparer les deux sujets.