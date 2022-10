Google améliore l’expérience de Chrome sur les tablettes Android

Google annonce une mise à jour pour son navigateur Chrome avec du nouveau au niveau des tablettes Android. Cela concerne les tablettes existantes et la future Pixel Tablet qui arrivera en 2023.

La mise à jour vise principalement à mieux organiser les onglets et à tirer parti des écrans plus grands que l’on trouve généralement sur les tablettes. Par exemple, Chrome disposera d’une nouvelle page de présentation des onglets qui affichera des aperçus de chaque onglet en cours d’exécution, ainsi que la ligne d’onglets habituelle de la barre d’adresse. Google a également intégré un nouveau « design côte à côte » qui permet de trouver plus facilement le bon onglet.

D’autre part, il sera possible de faire glisser des images, du texte et des liens de Chrome vers d’autres applications présentes sur la tablette, telles que Gmail, Photos et Keep. Cette même fonctionnalité est disponible sur d’autres appareils que les tablettes, mais il s’agit plutôt d’un appui long, d’un clic de partage ou d’une sélection d’applications. Cette nouvelle fonctionnalité repose sur le glisser-déposer, ce qui facilite grandement les choses.

Enfin, l’équipe de Chrome a décidé de terminer l’annonce par un petit teaser. Les groupes d’onglets seront bientôt disponibles dans Chrome pour tablettes. Ils permettent de regrouper des onglets pour en faciliter la gestion.

Certaines nouveautés pour Chrome sont déjà disponibles, d’autres arriveront avec une prochaine mise à jour. Comme à chaque fois avec Google, il s’agit d’un déploiement progressif.