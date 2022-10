Firefox 106 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla propose la version stable de Firefox 106 et il y a plusieurs nouveautés avec cette mise à jour. C’est l’occasion de voir ce que le navigateur propose dans sa nouvelle version.

Les nouveautés de Firefox 106

Une nouveauté avec la version 106 est Firefox View, qui s’affiche tout en haut à gauche de la barre d’onglets. Ce système vous aide à revenir au contenu que vous avez découvert précédemment. Un onglet épinglé vous permet de retrouver et d’ouvrir des onglets récemment fermés sur votre appareil actuel, d’accéder à des onglets depuis d’autres appareils (via la fonctionnalité Récupération d’onglet) et de modifier l’apparence du navigateur (avec Colorways).

La page Firefox View est divisée en trois sections principales : Récupération d’onglets, Récemment fermés et Voix indépendantes. La récupération de l’onglet nécessite un compte Firefox car Mozilla utilise Firefox Sync pour afficher les pages récemment consultées sur d’autres appareils dans cette section.

En outre, la mise à jour ajoute l’édition basique des PDF, y compris l’écriture de texte, le dessin et l’ajout de signatures. Aussi, en faisant de Firefox votre navigateur par défaut, vous en faites également l’application PDF par défaut sur les PC sous Windows.

Vous pouvez désormais épingler les fenêtres de navigation privée à la barre des tâches de Windows 10 et Windows 11 pour un accès plus simple. De plus, les fenêtres privées ont été redessinées pour accroître le sentiment de confidentialité selon les dires de Mozilla.

À noter que la présence de la reconnaissance de texte dans les images permet aux utilisateurs de macOS 10.15 Catalina et les versions plus récentes d’extraire du texte de l’image sélectionnée. Le texte extrait est copié dans le presse-papiers afin d’être partagé, stocké ou recherché, sans qu’il soit nécessaire de tout retaper manuellement.

Enfin, une mise à jour notable pour les possibilités du WebRTC est présente. Cela permet :

Meilleur partage d’écran pour les utilisateurs de Windows et Linux Wayland.

Utilisation plus faible du processeur et augmentation des taux d’images pendant la capture d’écran WebRTC sur macOS.

Amélioration des performances et de la fiabilité de RTP.

Statistiques plus riches.

Améliorations de la compatibilité entre les navigateurs et les services.

Firefox 106 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.