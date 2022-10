Bayonetta 3 : les propos de l’ancienne doubleuse contredits par des documents

L’affaire dans l’affaire. Il y 3 jours, l’ancienne doubleuse de Bayonetta, Hellena Taylor, affirmait que PlatinumGames lui avait fait une proposition d’émoluements « insultante » pour le doublage du perso dans Bayonetta 3, au point de devoir décliner l’offre du studio. Devant l’ampleur de la polémique, le journaliste de Bloomberg Jason Schreier a voulu en avoir le cœur net: les documents qui lui ont été transmis par le studio indiquent que PlatinumGames aurait proposé non pas 4000 dollars pour l’ensemble du doublage de Bayonetta (la proposition « insultante »), mais entre 3000 et 4000 dollars pour chacune des 5 sessions de doublage qui étaient prévues, soit près de 20 000 dollars de salaire au global !

Toujours selon les documents récupérés par Schreier, Hellena Taylor aurait en fait demandé un salaire à 6 chiffres et un bonus sur les ventes du jeu, une proposition refusée par le studio qui s’est alors tourné vers la doubleuse Jennifer Hale. Face à ces nouvelles révélations, Hellena Taylor se défend et affirme que la nouvelle version de l’affaire est un « mensonge intégral » et que le studio tente désespérément de « sauver son cul et son jeu« . Bayonetta 3 sortira sur Nintendo Switch le 28 octobre prochain.