Bayonetta 3 : on sait pourquoi la voix anglaise du personnage a été changée (et ce n’est pas glorieux)

Les coulisses jeu vidéo ne sont pas toujours très belles à voir. On apprenait il y a quelques semaines que la voix de la sorcière sexy de Bayonetta 3 ne serait pas assurée par Hellena Taylor, qui jusqu’ici doublait le personnage avec brio (et Bayo n’a pas sa langue dans la poche). C’est finalement Jennifer Hale qui fait la voix de la sorcière, un changement de casting que PlatinumGames justifie par des incompatibilités de calendrier avec l’emploi du temps d’Hellena Taylor.

Cette explication a plongé dans une colère froide la principale intéressée, qui vient sans détour d’infirmer la version de PG. Hellena Taylor a rompu l’accord de non-divulgation passé avec PlatinumGames et affirme que son absence dans le jeu a pour cause un salaire jugé extrêmement insuffisant. PG aurait en effet proposé à l’actrice 4000 dollars pour le doublage de la totalité des dialogues de la sorcière, un niveau de salaire qu’Hellena Taylor juge « légal mais insultant ». Ulcérée, Hellena Taylor aurait alors contacté par écrit Hideki Kamiya, le vice-président de PlatinumGames.



La doubleuse rappelle qu’elle a suivi « une formation de sept ans et demi au total – trois ans à l’Académie de musique et d’art dramatique de Londres avec la coach vocale Barbara Berkery, et quatre ans et demi avec le légendaire Larry Moss à Los Angeles », et va même jusqu’à demander aux fans de boycotter le jeu et donner l’argent économisé à des oeuvres de charité ! « Je ne demandais pas la lune. Je demandais juste un salaire décent, digne, pour vivre. Ce qu’ils ont fait était légal, mais c’était immoral » conclut l’actrice un brin désabusée.

La video d’Hellena Taylor a déjà été vue plus de 9 millions de fois, soit beaucoup plus que le trailer le plus populaire de Bayonetta 3. Un bel effet Streisand. Hideki Kamiya, le VP de PlatinumGames, a déploré de son côté « une attitude fausse, triste et déplorable ». En voilà deux qui ne travailleront plus ensemble… Bayonetta 3 sera disponible sur Nintendo Switch le 28 octobre prochain.