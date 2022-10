Barème énergétique : la vente de téléviseurs 8K pourrait être interdite en Europe dès 2023

L’Europe passe à l’action. Au mois de mars 2023, la Commission européenne va modifier le barème énergétique EEI (Energy Efficience Index) des téléviseurs commercialisés sur le sol européen. Et pour l’instant, cette modification de l’EEI va dans le sens d’un durcissement des critères énergétiques, au point que les téléviseurs 8K ne pourront plus être vendus en Europe !

Les dalles 8K rentrent de peu dans la grille actuelle – les fameuses bandes de couleurs énergétiques que l’on voit désormais sur le paquet de tous les appareils électriques – mais le changement de barème devrait les repousser au-delà de la notation G (la plus médiocre au plan énergétique) et donc les interdire de territoire européen. Si le nouveau barème est mis en place, les téléviseurs ne pourront pas dépasser une consommation de 148 W, alors que les modèles 8K dépensent souvent le double.

Les fabricants commenceraient déjà à travailler à partir de cette hypothèse, et en premier lieu Samsung, numéro un du téléviseur dans le monde. En l’état de la technologie actuelle, les contraintes techniques de la 8K semblent cependant indépassables : les dalles 8K nécessitent une luminosité bien supérieure à celle des dalles 4K, plus de co-processeurs pour le traitement de l’image, etc. L’Europe va-t-elle briser net le marché à peine bourgeonnant de la 8K ? Et qu’en sera t-il à l’avenir d’autres catégories de produits extrêmement consommatrices en ressources électriques (comme les GPU ultra puissants par exemple) ?