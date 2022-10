SFR RED baisse le prix pour l’option 5G de ses forfaits

SFR RED a décidé de revoir à la baisse le prix de l’option 5G pour ses différents forfaits mobiles. Jusqu’à présent, le coût pour avoir accès au nouveau réseau était de 5€/mois. C’est désormais 3€/mois.

Ainsi, le forfait 100 Go avec la 5G coûte désormais 20€/mois (17€/mois pour l’offre 4G). On retrouve les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 100 Go. L’usage depuis les pays de l’Union européenne et les DOM permet également d’avoir les appels, SMS et MMS en illimité. Par contre, le quota Internet est de 17 Go. Il est possible de payer une option à 5€/mois pour avoir 20 Go depuis l’Union européenne, les DOM, les États-Unis et le Canada.

Pour sa part, le forfait 200 Go avec la 5G a maintenant un prix de 23€/mois (20€/mois pour la 4G). Il se veut similaire à l’autre, sauf qu’il inclut 200 Go en France métropolitaine et 20 Go depuis les pays de l’Union européenne et les DOM. Là encore, l’option à 5€/mois permet d’ajouter les États-Unis et le Canada.

Les forfaits sont disponibles sur le site de SFR RED, et ce dès maintenant. Il n’est pas précisé si les clients actuels vont basculer sur le nouveau prix de 3€/mois au lieu de 5€/mois pour la 5G.

Chez la concurrence, Bouygues Telecom propose un forfait avec appels, SMS et MMS illimités, 130 Go de quota Internet et un quota et 25 Go depuis l’Europe et les DOM. Le prix est de 24,99€/mois. Chez Free Mobile, on retrouve le forfait 210 Go à 19,99€/mois (15,99€/mois pour les abonnés Freebox). Et chez Sosh ? Rien pour le moment, la marque d’Orange reste avec des forfaits 4G.