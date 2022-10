Un robot Mini Cheetah transformé en gardien de Football… efficace (vidéo)

Le mariage de l’IA et de la robotique « mécaniste » commence vraiment à donner de solides résultats. Des chercheurs du MIT viennent de le prouver une fois en publiant la vidéo d’un robot quadrupède Mini Cheetah capable d’arrêter les tirs au but avec une réactivité, une rapidité et une agilité franchement impressionnante ! Toutes les étapes du rattrapage de balles, à priori si simples pour un être humain, constituent de véritables challenges à surmonter pour la machine: analyser la position et la trajectoire de la balle dans l’espace, se positionner pour optimiser les chances de faire obstacle à la belle, tout cela se traduit ici sous la forme de calculs complexes réalisés pourtant en une fraction de seconde !



On notera que le robot-goal a encore plus de facilités à arrêter le ballon lorsque le tir au but est effectué par un autre robot Mini Cheetah. Pour la coupe du monde des robots, ce n’est pas encore pour tout de suite.