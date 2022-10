L’utilisation du bitcoin comme moyen de paiement à grande échelle dans l’Union européenne n’est pas prévue, fait savoir Bruno Le Maire. Le ministre des Finances l’a évoqué dans une interview avec BFMTV.

Il se trouve que très peu d’enseignes françaises acceptent le bitcoin comme moyen de paiement alors que 8% des Français détiennent des cryptomonnaies. Peut-on s’attendre à un changement ? Voici ce que répond Bruno Le Maire :

Je le dis sans ambiguïté, notre monnaie doit rester l’euro et le bitcoin n’a pas vocation à devenir un moyen de paiement à grande échelle dans l’Union européenne. Il s’agit d’abord d’un sujet de cohésion sociale. La monnaie, parce qu’elle est le moyen d’échanger des biens et services et de rémunérer le travail est au cœur de la confiance dans une société. C’est ce qu’illustre l’euro qui jouit d’une crédibilité mondiale. Il s’agit également d’un sujet de souveraineté. Nous ne pouvons être maîtres de notre destin sans maîtriser en Europe notre politique monétaire.