Salvador : l’adoption du bitcoin comme monnaie officielle met le pays au bord de la banqueroute

Le gouvernement du Salvador n’a pas eu le nez creux en adoptant l’an dernier le bitcoin comme monnaie officielle du pays. Certes, durant les premiers mois de cette transition, les investisseurs ont afflué, poussés par l’envolée impressionnante de la cryptomonnaie (+50% sur cette période). On pouvait alors brosser le tableau idyllique d’un petit pays d’Amérique centrale bientôt submergé de devises en bitcoin, qui échappait enfin à la dépendance au dollar américain…

Sauf que près d’un an plus tard, le vent a tourné et s’est même transformé en typhon : les cryptomonnaies se sont écroulées depuis le début de la guerre en Ukraine, la crise énergétique ayant fini de mettre les investisseurs en mode panique. Forcément, ce crash a mécaniquement fait s’effondrer la valeur du BTC, la monnaie officielle du Salvador, ce qui a eu un effet désastreux sur l’économie du pays, avec notamment une explosion de la dette publique.

Cette dette ne sera pas comblée de sitôt puisque les créanciers potentiels (banques, investisseurs privés, fonds de pension, FMI) considèrent désormais le BTC comme une devise hautement inflammable. Ainsi, le FMI a récemment refusé le versement d’une aide financière d’1,3 milliard de dollars, arguant que le maintien en place du BTC n’offrait pas de garanties de remboursement suffisantes. Le Salvador serait même désormais à quelques mois de la banqueroute…