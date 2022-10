Amazon Prime Video signe avec Sony et Warner Bros en France pour diffuser leurs films/séries

Amazon a signé avec Sony et Warner Bros en France pour enrichir le catalogue de films et séries sur Prime Video. Des programmes seront ainsi diffusés seulement sur la plateforme de streaming dans l’Hexagone.

Selon Variety, des séries comme Pretty Little Liars: Original Sin, les deux premières saisons de The Sex Lives of College Girls, DMZ, Peacemaker et d’autres contenus verront le jour sur Amazon Prime Video en France suite à l’accord. Toujours au niveau des séries, il y a Pretty Little Liars, Fringe, Les Frères Scott, The Originals, Shameless et bien plus encore.

Côté films, Amazon Prime Video en France aura accès aux programmes de Sony Pictures 17 mois après leur sortie en salles (comme l’impose la chronologie des médias, qui pourrait changer au début de 2023). Des films comme Spider-Man: No Way Home, Venom: Let There Be Carnage, Morbius et Uncharted seront disponibles. Il sera également question de SOS Fantômes : L’Héritage, Pierre Lapin 2 : Panique en ville, Opération Portugal ou encore Une sirène à Paris. Les premiers films arriveront à la fin de 2022, sans date plus précise pour le moment.

On notera au passage que les accords diffèrent selon les pays. Par exemple, Sony a un accord avec Netflix aux États-Unis. En France, ce sera donc Amazon avec Prime Video.