Le Pico 4 est en rupture de stock en Europe

Il y a peut-être de vraies raisons de s’inquiéter pour Meta : la société chinoise Pico, filiale du géant ByteDance (TikTok), a annoncé sur son compte Twitter que son casque XR Pico 4 était en rupture de stocks en Europe : « En raison d’une demande mondiale sans précédent, il y aura malheureusement des retards dans l’exécution de certaines précommandes de clients dans la région de l’UE. Nous travaillons sans relâche pour que la demande soit satisfaite d’ici la fin octobre. » De fait, l’adresse de précommande du Pico 4 sur le site d’Amazon signale bien que l’appareil est « temporairement en rupture de stock ».

Due to unprecedented global demand, there will unfortunately be delays in fulfilling some customer pre-orders in the EU region. We are working tirelessly to ensure that demand is satisfied by the end of October.

